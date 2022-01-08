ОБО МНЕ



Являюсь Адвокатом коллегии "Академическая"

г. Челябинска Адвокатской палаты Челябинской области.



Юридический стаж — более 8 лет.

Образование — магистр юриспруденции

(Южно-уральский государственный университет).



Карьеру начал в 2013 году в Следственном комитете РФ. За время службы получил обширный опыт: занимался расследованием как общеуголовных, так и должностных, коррупционных, налоговых и экономических уголовных дел.



В рамках области достиг карьерной вершины, вступив в должность старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.



Во время службы был выбран для прикомандирования к Центральному аппарату Следственного комитета Российской Федерации (г. Москва), где в течение года расследовал уголовные дела экономической и коррупционной направленности в отношении высокопоставленных должностных лиц.



Неоднократно поощрялся руководством за добросовестное отношение к службе.



Практический опыт, полученный за время службы в Следственном комитете РФ, детальное знание задач и инструментов работы сотрудников правоохранительных органов, а также личные качества и принципы, позволят с уверенностью и честью защитить Ваши интересы.