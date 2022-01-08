Telegram
Whatsapp

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ШУПЛЕЦОВ А.И.

Защищаю ваши интересы.

Шуплецов Антон Игоревич
Практический опыт, полученный за время службы в Следственном комитете РФ, детальное знание задач и инструментов работы сотрудников правоохранительных органов, а также личные качества и принципы, позволят с уверенностью и честью защитить Ваши интересы.


Челябинск, 89090718664
Advokat_sai@mail.ru
Мои услуги
Адвокат по преступлениям в экономической сфере
Адвокат по наркотикам
Адвокат по изнасилованию
Адвокат по убийству
Адвокат по взяткам
Адвокат по кражам/грабежам/разбоям
Адвокат по мошенничеству
Присвоение и растрата
Злоупотребление и превышение полномочий
Адвокат по ДТП
Проверка действий правоохранительных органов
Незаконное предпринимательство
Адвокат по налогам
Адвокат по замене наказания
Адвокат по условно-досрочному освобождению
Иные преступления
Получить консультацию

Цены на услуги

Здесь представлены цены на основные виды услуг адвоката
Составление и подача заявления/жалоб
от 5000р
Составление и подача гражданского/административного исков
от 5000р
Единоразовое участие в опросе/допросе свидетеля, очной ставке
от 5000р
Единоразовое посещение СИЗО
от 10 000р
Составление и подача апелляционной/кассационной/надзорных жалоб
от 20 000р
Участие в налоговых проверках, обжалование решений налогового органа 
от 20 000р
Ведение дел об условно-досрочном освобождении
от 20 000р
Представление интересов в гражданском и административном судопроизводствах 
от 20 000р
Получение компенсации от страховых компаний 
от 20 000р
Защита подозреваемых / обвиняемых на предварительном следствии и в суде
по договоренности
Иные услуги
по договоренности
Стоимость защиты подозреваемых / обвиняемых на предварительном следствии и в суде определяется индивидуально.

Вознаграждение адвоката зависит от сложности дела, объема работы, длительности судебного процесса и других факторов, которые можно установить только после первой консультации.

Для удобства клиента действует система рассрочки.
Получить консультацию
ОБО МНЕ

Являюсь Адвокатом коллегии "Академическая"
г. Челябинска Адвокатской палаты Челябинской области.

Юридический стаж — более 8 лет.
Образование — магистр юриспруденции
(Южно-уральский государственный университет).

Карьеру начал в 2013 году в Следственном комитете РФ. За время службы получил обширный опыт: занимался расследованием как общеуголовных, так и должностных, коррупционных, налоговых и экономических уголовных дел.

В рамках области достиг карьерной вершины, вступив в должность старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Во время службы был выбран для прикомандирования к Центральному аппарату Следственного комитета Российской Федерации (г. Москва), где в течение года расследовал уголовные дела экономической и коррупционной направленности в отношении высокопоставленных должностных лиц.

Неоднократно поощрялся руководством за добросовестное отношение к службе.

Практический опыт, полученный за время службы в Следственном комитете РФ, детальное знание задач и инструментов работы сотрудников правоохранительных органов, а также личные качества и принципы, позволят с уверенностью и честью защитить Ваши интересы.
Мои преимущества
ШИРОКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Включая длительный стаж в правоохранительных системах.
Положительная практика ведения дел
Уголовная специализация.
ПОЛНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Гарантированная законом "Об адвокатской деятельности в РФ".
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОЛЛЕГИ
C опытом во всех отраслях права.
ГИБКИЙ ПОДХОД К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
Предоставление бесплатных консультаций, предоставление рассрочки.
УМЕНИЕ ЗАМЕЧАТЬ ДЕТАЛИ
Подбираю наиболее эффективные механизмы для защиты клиента.
ВЕДУ РАБОТУ НА ВСЕХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Предварительное следствие, суд.
НЕ ДОПУСКАЮ НИКАКИХ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБВИНЯЕМОМУ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВУЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.
ОБЕСПЕЧИВАЮ ТОЧНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ВЫБРАННОЙ СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ.

Отправьте запрос на бесплатную консультацию

Обсудим Ваши проблемы и способы их решения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
89090718664
Advokat_sai@mail.ru
г. Челябинск, ул. Свободы, 2 (цех 5А, офис 2.08)
Telegram
Whatsapp
Close
Telegram
WhatsApp
Phone
Made on
Tilda