Практический опыт, полученный за время службы в Следственном комитете РФ, детальное знание задач и инструментов работы сотрудников правоохранительных органов, а также личные качества и принципы, позволят с уверенностью и честью защитить Ваши интересы.
Являюсь Адвокатом коллегии "Академическая" г. Челябинска Адвокатской палаты Челябинской области.
Юридический стаж — более 8 лет. Образование — магистр юриспруденции (Южно-уральский государственный университет).
Карьеру начал в 2013 году в Следственном комитете РФ. За время службы получил обширный опыт: занимался расследованием как общеуголовных, так и должностных, коррупционных, налоговых и экономических уголовных дел.
В рамках области достиг карьерной вершины, вступив в должность старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
Во время службы был выбран для прикомандирования к Центральному аппарату Следственного комитета Российской Федерации (г. Москва), где в течение года расследовал уголовные дела экономической и коррупционной направленности в отношении высокопоставленных должностных лиц.
Неоднократно поощрялся руководством за добросовестное отношение к службе.
Практический опыт, полученный за время службы в Следственном комитете РФ, детальное знание задач и инструментов работы сотрудников правоохранительных органов, а также личные качества и принципы, позволят с уверенностью и честью защитить Ваши интересы.
Мои преимущества
ШИРОКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Включая длительный стаж в правоохранительных системах.
Положительная практика ведения дел
Уголовная специализация.
ПОЛНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Гарантированная законом "Об адвокатской деятельности в РФ".